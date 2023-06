Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - drei Leichtverletzte - 31.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag, 27.06.2023, gegen 12.30 Uhr, die Schutzackerstraße in Richtung Hafenstraße und übersah an der Kreuzung Blauenstraße einen von rechts kommenden 57-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralles wurden beide Fahrzeuge gegen eine Mauer / einen Zaun abgewiesen. Beide Fahrer sowie die 54-jährige Beifahrerin des 56-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 31.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Stadt Weil am Rhein wegen der Fahrbahnreinigung im Einsatz.

