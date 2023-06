Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Kleiner Lkw verliert Verbundsteine - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein grüner Klein-Lkw mit Pritsche befuhr am Dienstag, 27.06.2023, gegen 07.20 Uhr, die L 161 von Ettikon kommend in Fahrtrichtung Gurtweil. In der letzten Kurve vor Gurtweil verlor er zwei Beton-Verbundsteine. Das in der Kurve entgegenkommende Post-Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit den beiden Steinen. Das Kennzeichen wurde abgerissen, die Stoßstange beschädigt und die Ölwanne aufgerissen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Es wird davon ausgegangen, dass er den Unfall nicht bemerkte. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316531) bittet den Lkw-Fahrer oder weitere Zeugen, sich zu melden.

md/sk

