Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden (Baden): Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 27.06.2023, zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr ereignete sich in der Kleemattstraße in Rheinfelden ein Verkehrsunfall, bei welchem sich der Fahrer des Verursacherfahrzeugs unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Pkw (Audi) und beschädigte diesen. Aufgrund des Spurenbildes könnte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen E-Roller handeln.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Rheinfelden (Tel.: 07623/7404-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Unfallflucht geben können.

mg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell