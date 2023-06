POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots) - Eine männliche Person entwendete am Dienstag, 27.06.2023 gegen 20.30 Uhr einen Bediengeldbeutel aus einer Thekenschublade in einer Gaststätte in der Küßnacher Straße. In dem Geldbeutel befand sich Bargeld im vierstelligen Bereich. Der Polizeiposten Tiengen (07441/83160) bittet Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, sich zu melden. md/sk ...

