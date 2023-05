POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Erbach (ots) - Erbach: Am Freitag (05.05.) zwischen 08.00 und 08.45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Combo, der in der Gerhart-Hauptmann-Straße in einer gekennzeichneten Parkfläche abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird der Fahrzeughalterin die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren rechten Fahrzeugseite ...

