POL-DA: Darmstadt: Polizei kontrolliert Lastwagen und Quad

Darmstadt (ots)

Eine Steife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen stellte am Freitagvormittag (05.05.) einen Lastwagen mit Anhänger aus dem Raum Wiesbaden fest, der die Bundesstraße 26 von Dieburg kommend durch die Innenstadt fuhr und anschließend auf die A 672 wollte. Weil der Gliederzug die Stadt nicht im Durchgangsverkehr durchfahren darf, wurde die Fahrzeugkombination einer gezielten Kontrolle unterzogen.

Hierbei wurde festgestellt, dass eine vorgeschriebene Prüfung am Anhänger im November 2022 missachtet wurde und beide Bremsleuchten am Anhänger funktionslos waren. Weiter stand der Abrollcontainer nahezu ohne Sicherung auf dem Fahrgestell des Anhängers. Das Sicherungssystem hatte offensichtlich einen technischen Defekt. Die digitalen Daten aus dem im Lastwagen verbauten Fahrtenschreiber wurden zusammen mit den Daten der Fahrerkarte gespiegelt. Bei Auswertung der Daten fiel auf, dass in den letzten 28 Tagen mehrfach eine fahrerfremde Fahrerkarte zum Einsatz kam. Bei Prüfung dieser Fahrerkarte im Fahndungssystem stellten die Beamten fest, dass diese als verlustig gemeldet wurde und der Eigentümer bereits eine neue Fahrerkarte ausgestellt bekam. Auf Vorhalt übergab der kontrollierte selbstfahrende Unternehmer die fremde Fahrerkarte, die im Führerhaus versteckt war. Die fremde Karte wurde eingezogen. Die Weiterfahrt konnte erst nach Behebung der technischen Mängel erfolgen.

Der Mann muss sich neben den Ordnungswidrigkeiten zudem in einem Verfahren wegen Verdachts der Fälschung technischer Aufzeichnungen verantworten.

Später bemerkten die Beamten ein Quad auf der Bundesstraße 42, in Höhe des Klärwerks, welches aufgrund seiner Lautstärke bereits im fließenden Verkehr auffiel. Der 42-jährige Fahrer aus dem Landkreis Groß-Gerau wurde hierauf mit seinem Quad einer gezielten Kontrolle unterzogen. Schnell war klar, dass die Auspuffanlage an dem Fahrzeug manipuliert war. Der sogenannte DB-Killer war mit Bohrungen versehen, die sich negativ auf die Geräuschentwicklung auswirken. Weiter waren noch nicht abgenommene Anbauteile verbaut. Das Fahrzeug wurde bei einer nahegelegenen Prüforganisation vorgeführt. Der amtlich anerkannte Sachverständige bestätigte die Mängel und stellte ein Standgeräusch von über 100 dB(A), anstatt der maximal zulässigen 84 dB(A) fest. Weiter war die Betriebserlaubnis durch Mängel an der Beleuchtungsanlage, an den Anbauteilen und durch die Montage von einem anderen Ritzel erloschen.

Den Original DB-Killer führte der Fahrer separat mit. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Zulassungsstelle informiert. Der Fahrer erhält wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis eine Anzeige. Er muss nun mit einem Punkt und einem dreistelligen Bußgeld rechnen.

Berichterstatter:

Polizeihauptkommissar Udo Böhm (Polizeipräsidium Südhessen-Verkehrsinspektion)

