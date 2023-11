POL-OL: +++ Versammlungen in Oldenburg +++

Oldenburg (ots) - In der der Nacht vom 07. auf dem 08. November kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke an der Klingenbergstraße. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die bislang unbekannten Täter über ein Fenster Zugang zur Apotheke. Zum Diebesgut ist bislang bekannt, dass ca. 7000EUR Bargeld aus einem Tresor entwendet wurden. Ob auch Medikamente entwendet wurden, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ...

mehr