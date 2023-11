POL-OL: +++ Einbruch in Apotheke +++

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 10:15 Uhr in der Innenstadt zu einem räuberischen Diebstahl in einem Kaufhaus an der Ritterstraße. Der Tatverdächtige, ein 41-jähriger Oldenburger steckte diverse Parfüms im Gesamtwert von ca. 340 EUR in einen Sportbeutel und verließ das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen. Der aufmerksame Ladendetektiv bemerkte dies und stellt den Dieb. Dieser schlug ihm ...

mehr