FW-GLA: Evakuierung von S-Bahn aufgrund von Oberleitungsschaden

Am Dienstag, den 15.08.2023, um 21:43 Uhr wurde die Feuerwehr Gladbeck von der Kreisleitstelle Recklinghausen aufgrund einer liegengebliebenen S-Bahn im Bereich der Talstraße alarmiert. Daraufhin rückten der hauptamtliche Löschzug und ein Rettungswagen von der Feuer- und Rettungswache an der Wilhelmstraße zur Einsatzstelle aus. Die S-Bahnlinie S9 war aufgrund eines Oberleitungsschadens etwa einen Kilometer vor der Einfahrt in den Bahnhof Gladbeck-West zum Stillstand gekommen. Die Bundespolizei, der Notfallmanager der DB AG und der Notdienst der DB Regio waren bereits vor Ort und berichteten, dass der Zug mit ungefähr 20-30 Personen besetzt war. Eine blinde Person geriet in Panik und musste kurzzeitig durch den Rettungsdienst betreut und beruhigt werden. In Zusammenarbeit mit dem Notdienst der DB Regio wurde eine Notfalltreppe am Zug angebracht, um die Fahrgäste aus dem Zug zu evakuieren. Da es inzwischen dunkel war, wurde der Bahndamm großflächig von der Feuerwehr ausgeleuchtet und Stolperstellen wurden gesichert. Die DB AG stellte einen Bus auf der Talstraße bereit, um die Fahrgäste aufzunehmen. Nach Abschluss dieser vorbereitenden Maßnahmen wurden insgesamt 24 Personen, darunter auch Kleinkinder und ein Säugling, aus dem Zug über die Strecke in Richtung Talstraße geführt und dann den Bahndamm hinab zum Bus geleitet. Um 22:24 Uhr hatte die letzte Person den Zug verlassen. Die Bahnstrecke musste während der Rettungsmaßnahmen gesperrt werden.(FS)

