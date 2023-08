Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Großeinsatz im Gladbecker Süden

Gladbeck (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Gladbeck zu einem Massenanfall von Verletzten in den Gladbecker Süden alarmiert. In einer Förderschule klagte eine große Anzahl von Schülern und Lehrkräften über Atemwegsreizungen und Luftnot. Insgesamt wurden 15 betroffene Personen notärztlich gesichtet und versorgt. Bei den umfangreichen Messungen der Feuerwehr konnte auf dem betroffenen Areal keine Feststellung eines Reizstoffes nachgewiesen werden. Das Gebäude wurde anschließend zur weiteren Nutzung freigegeben. Bei diesem Einsatz kamen über 50 Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreis Recklinghausen und den umliegenden Nachbarstädten zum Einsatz. Die Kriminalpolizei führt zurzeit eine Ursachenermittlung durch.(MK)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell