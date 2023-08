Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Brennender PKW auf der A52

Gladbeck (ots)

Um 19:34 Uhr wurde die Feuerwehr Gladbeck zu einem brennenden PKW auf die A52 in Fahrtrichtung Gelsenkirchen-Buer alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einheiten stand das Fahrzeug bereits nahezu in Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz gelang es den Einsatzkräften innerhalb kürzester Zeit den Brand zu löschen. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt und er berichtete, dass es plötzlich aus dem Motorraum geraucht habe. Auslösegrund ist vermutlich ein technischer Defekt. Während der Löschmaßnahmen wurde die Fahrbahn komplett gesperrt, so dass es zu einem längeren Rückstau auf der B224 gekommen ist.(DA)

