Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Brandstiftungen in Gladbeck

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Gladbecker Norden an mehreren Stellen Brände gelegt. Über zwei Stunden war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Die Spur zog sich von Zweckel über Rentfort-Nord bis nach Alt-Rentfort hin. An fünf verschiedenen Stellen wurden Müllbehälter in Brand gesetzt, die teilweise bedrohlich nah an Wohngebäuden standen und diese auch beschädigten. Personen kamen bei diesen Einsätzen nicht zu Schaden. Die hauptamtlichen Kräfte wurden durch den Löschzug-Nord unterstützt. Die Polizei hat bereits in der Nacht mit den Ermittlungen begonnen. (MK)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell