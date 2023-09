POL-FR: Schwörstadt: Aufbruch eines Baucontainers - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 28.09.2023 kam es gegen 06:45 Uhr auf der Kreisstraße 6556 zwischen Weilheim und Nöggenschwiel zu einem Streifevorgang zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Ein 37-jähriger BMW-Fahrer und ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer waren in entgegengesetzter Richtung unterwegs und streiften sich in einer Kurve. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der genaue Unfallhergang ...

mehr