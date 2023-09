POL-FR: Rheinfelden/ Herten: Einbruch auf Flugplatz - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 28.09.2023 gegen 19:10 Uhr wurde ein Motorradfahrer auf der L170 zwischen Bonndorf und Steinasäge bei einem Sturz schwer verletzt. Der Fahrer fuhr in Richtung Bonndorf und stürzte nach bisherigem Kenntnisstand in einer Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers. Er rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. Zu weiteren Behandlung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus ...

