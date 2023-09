Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Geschäft in der Martinstraße

Schwerin/Altstadt (ots)

In der Nacht vom 1. zum 2. September 2023 kam es nach ersten Ermittlungen kurz vor Mitternacht in der Schweriner Altstadt zu einem Einbruch in ein Geschäft für An- und Verkauf in der Martinstraße. Unbekannte Täter drangen in dieses ein und entwendeten daraus ein Wertgelass sowie Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Schwerin unter Telefon 0385/51801560, der Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu melden. Mathias Dikty Polizeihauptkommissar Polizeihauptrevier Schwerin

