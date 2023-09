Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Erbes-Büdesheim - Betrunkener Radfahrer fährt gegen Postfahrzeug

Alzey (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 07.09.2023, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Postfahrzeug auf der L409. Ein 53-jähriger Fahrradfahrer befuhr gegen 15:10 Uhr die L409 in Richtung Erbes-Büdesheim und bog auf die K7 in Richtung Alzey-Heimersheim ab. Aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit und später festgestellten Alkoholisierung geriet er beim Abbiegevorgang zu weit nach links und touchierte den linken Außenspiegel eines ihm entgegen kommenden Postfahrzeuges. Der 53-Jährige wurde dabei leicht am Kinn verletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,73 Promille. Im Anschluss der Unfallaufnahme wurde dem 53-jährigen Alzeyer auf der Polizeidienststelle in Alzey eine Blutprobe entnommen.

