Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wörrstadt - Aus Unkrautvernichtung entsteht ein Heckenbrand

Alzey (ots)

Ein 46-jähriger Bewohner eines Reihenendhauses in Wörrstadt wollte am gestrigen Abend gegen 18:00 Uhr mit einem Abflammgerät Unkraut jäten und hat dabei unabsichtlich eine Thuja Hecke entflammt. Durch Funkenflug in das trockene Unterholz wurde die Hecke entzündet. Die ca. 10 Meter lange Thuja Hecke geriet in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die verständigte Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der durch das Feuer entstandene Sachschaden am Haus, wurde der Schaden auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

