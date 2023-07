Polizei Hagen

POL-HA: 33-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle hielten Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei am Donnerstagabend (06.07.2023) in Altenhagen einen 33-jährigen Autofahrer an, der unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen 19.30 Uhr führten die Polizisten in der Eckeseyer Straße die allgemeine Verkehrskontrolle bei dem Hagener durch. Eine Abfrage seiner Personalien zeigte, dass der Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Außerdem wirkte der Autofahrer während der gesamten Kontrolle benommen auf die Beamten. Ein Drogentest bestätigte ihren Eindruck. Er schlug auf Amphetamine an. Der 33-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt. (sen)

