POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Autokatalysators

Schwerin (ots) - Leichte Verletzungen zog sich die Fahrerin eines Pkw am heutigen Morgen bei einem Verkehrsunfall zu. Die 44-jährige Polin fuhr gegen 5.35 Uhr in der Wismarschen Straße in Höhe der Haltestelle Lewenberg mit ihrem Wagen auf eine vor ihr haltende Straßenbahn auf. Die in Schwerin lebende Frau erlitt dabei leichte Verletzungen und musste in ein Klinikum ...

mehr