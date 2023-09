POL-PIAZ: Alzey - Baby in Auto eingeschlossen

Westhofen (ots) - Am 02.09.2023 gegen 13:45 Uhr befährt eine 42-jährige Mettenheimerin mit ihrem Pkw die L386 aus Osthofen kommend in Fahrtrichtung Westhofen. In Höhe der Einmündung Osthofener Straße biegt plötzlich ein Fahrradfahrer nach links auf die L386 ab. Es kommt zur Berührung zwischen dem Pkw und dem Fahrrad, woraufhin der Fahrradfahrer zu Fall kommt. Der Fahrradfahrer steigt anschließend sofort auf sein ...

