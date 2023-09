Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fahrradfahrer flüchtet von Unfallstelle

Westhofen (ots)

Am 02.09.2023 gegen 13:45 Uhr befährt eine 42-jährige Mettenheimerin mit ihrem Pkw die L386 aus Osthofen kommend in Fahrtrichtung Westhofen. In Höhe der Einmündung Osthofener Straße biegt plötzlich ein Fahrradfahrer nach links auf die L386 ab. Es kommt zur Berührung zwischen dem Pkw und dem Fahrrad, woraufhin der Fahrradfahrer zu Fall kommt. Der Fahrradfahrer steigt anschließend sofort auf sein Fahrrad und entfernt sich von der Unfallstelle. Die 42-Jährige kann den Fahrradfahrer noch kurz verfolgen und ansprechen, worauf dieser angibt unverletzt zu sein. Anschließend entfernt sich der Radfahrer über einen Radweg in Richtung Osthofen. Die 42-Jährige gibt an, dass der Fahrradfahrer mit einem roten Fahrrad unterwegs gewesen sei. Er habe auffällig große Kopfhörer getragen. Zudem sei er mit einem weißen T-Shirt, einer Arbeitshose und dunklen Schuhen bekleidet gewesen. Er sei ca. 30 Jahre alt, ca. 160cm groß und habe dunkle kurze Haare. Laut der 42-Jährigen wurde das Fahrrad des Radfahrers durch den Unfall am Hinterrad beschädigt. Am Fahrzeug der 42-Jährigen entstand ebenfalls Sachschaden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder der Identität des Fahrradfahrers geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06731/911-0 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

