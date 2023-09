Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Saulheim - Quad überschlägt sich, Fahrer verletzt

Alzey (ots)

Am Montag, 04.09.2023, kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L429. Ein 35-jähriger Saulheimer befuhr die Landstraße von Partenheim nach Saulheim. In einer Rechtskurve geriet der Quad-Fahrer in den rechtsseitigen Grünstreifen, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Wingert. Dort überschlug er sich mehrfach. Der verletzte 35-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht, das Quad musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell