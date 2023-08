Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beleidigt und bespuckt/Einbruch in Kellerraum/Einbruch in Einfamilienhaus

Iserlohn (ots)

Eine 23-Jährige aus Werl und eine 23-Jährige aus Iserlohn waren am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, im Bereich des Alten Rathausplatzes in Iserlohn unterwegs. Durch ca. 15 unbekannte und vorwiegend männliche Jugendliche wurden sie in der Folge scheinbar grundlos beleidigt und angespuckt. Unter anderem fielen auch homophobe Beleidigungen. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Über ein Fenster verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Turmstraße. Aus dem Inneren entwendeten sie Spirituosen, Kleidung, Geschirr und Dekoartikel. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. (schl)

Im Verkauf des Freitagabends brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Oeger Straße ein. Dafür brachen sie eine Terrassentür auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Letmathe unter 02374/50290 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell