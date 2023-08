Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Einbruch in Imbiss - Tatverdacht auch gegen Melder

Altena (ots)

Ein Ehepaar aus Altena (52 Jahre und 42 Jahre) verständigte am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, die Polizei. Die beiden gaben an, soeben einen Einbruch durch ein Fenster in einen Imbiss an der Bahnhofstraße beobachtet zu habe. Sie beschrieben den alarmierten Polizisten den Täter. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten in der Bachstraße einen 21-jährigen Tatverdächtigen an, welcher versuchte sich in einem dortigen Haus zu verstecken. Im Flur des betroffenen Hauses fanden die Beamten augenscheinliches Diebesgut (u.a. Bargeld). Der 21-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass auch das Ehepaar, welches zunächst den Einbruch gemeldet hatte, an der Tat beteiligt gewesen sein könnte. Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie beide vom Tatverdächtigen unmittelbar nach dem Einbruch Geld entgegennehmen. Das Ehepaar machte keinerlei weitere Angaben. Bei der Durchsuchung des 52-Jährigen und der 42-Jährigen wurde Bargeld aufgefunden. Dieses wurde sichergestellt. Die Ermittlungen gegen das Ehepaar und den 21-Jährigen laufen. (schl)

