Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Fahrraddiebstahl mit Täterfestnahme

Wörth (ots)

Montagnachmittag konnte eine aufmerksame Zeugin einen Fahrraddiebstahl in der Richard-Wagner-Straße in Wörth beobachten. Der Täter montierte hierzu das am Fahrradständer abgeschlossene Vorderrad des Fahrrades ab und brachte ein mitgebrachtes Vorderrad an, um sich fahrend von der Örtlichkeit zu entfernen. Ein 29-jähriger Mann aus Speyer wurde auf einem Fahrrad im Nahbereich festgestellt. Das mitgeführte Fahrrad stammte zweifelsfrei aus der gemeldeten Tat. Der Dieb wurde zwecks weiteren Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Ein weiterer Fahrraddiebstahl konnte mittels Videoaufnahmen ebenfalls dem Täter zugeordnet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell