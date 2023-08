Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - Nach Verkehrsgeschehen Zeugen gesucht

Rhodt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die gestern Nachmittag (21.08.2023, 17 Uhr) einen Verkehrsvorgang in der Weinstraße beobachtet haben. Ein 41 Jahre alter Familienvater und sein 6 Jahre alter Sohn befuhren mit den Fahrrädern die Weinstraße, als ihnen an der Kreuzung Weinstraße/Edesheimer Straße von einer 81 Jahre alten Autofahrerin die Vorfahrt genommen wurde. Hierbei wurde der 6-Jährige leicht touchiert und stürzte auf die Fahrbahn. Der Vater des 6-Jährigen fuhr daraufhin direkt an das Fahrzeug der älteren Frau und schlug mit der Hand die Heckscheibe ein, weshalb er mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizei Edenkoben melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell