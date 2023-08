Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerverletzter Motorradfahrer- Zeugen gesucht!

Bild-Infos

Download

Edesheim, Staatsstraße - 20.08.2023, 10:12 Uhr (ots)

Schwere Verletzungen am Bein erlitt ein 20-jähriger Motorradfahrer am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Staatsstraße in Edesheim. Ein 75-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Staatsstraße in Edesheim in Fahrtrichtung Edenkoben und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang kam es zu dem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad. Aufgrund der Kollision stürzte der Motorradfahrer. Er musste vor Ort von einem Notarzt erstversorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Da die Straße zu diesem Zeitpunkt stark frequentiert war, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang und dem Fahrverhalten der beiden Fahrzeuge machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell