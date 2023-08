Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Häusliche Gewalt, Widerstand und Beleidigung

Für einen 22 Jahre alten Mann aus Bad Bergzabern endete die vergangene Nacht (TZ: 21.08.2023, 00.06 Uhr) im Polizeigewahrsam. Nachdem er seine Ex-Freundin mit dem Messer bedroht hatte, verständigte diese die Polizei, die den stark alkoholisierten und hochaggressiven Mann in der Prälat-Eichenlaub-Straße festnehmen konnte. Hierbei leistete er Widerstand, indem er versuchte, mit seinem Knie in die Magengrube zu treten und den Ellenbogen in das Gesicht eines Polizeibeamten zu schlagen. Der Tasereinsatz musste angedroht werden. Letztendlich konnte der Aggressor, der die eingesetzten Beamten massiv in Fäkalsprache beleidigte, gefesselt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Neben einer Verfügung, in der ihm das Näherungsverbot gegenüber seiner Ex-Freundin ausgesprochen wurde, muss er sich jetzt auch strafrechtlich verantworten. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt.

