Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer (17) bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht beteiligte Autofahrerin

Bochum (ots)

Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Bochum wurde bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Polizei sucht die beteiligte Autofahrerin sowie weitere Zeugen.

Der Schüler befuhr am Montag, 12. Juni, gegen 11.50 Uhr die Lohackerstraße in Richtung Schule. Nach aktuellem Kenntnisstand wollte der Bochumer die Straße an einem Zebrastreifen überquerte und wurde dabei von einem herannahenden Auto touchiert. Der Schüler stürzte und wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Hyundai handeln, den eine ältere Dame gefahren ist.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell