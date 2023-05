POL-EU: Lichterketten aus Kirche gestohlen

Bad Münstereifel-Arloff (ots) - Zwischen dem 15. und 16. Mai kam es auf der Baustelle des Kreisverkehrs in Bad Münstereifel-Arloff zu einem Diebstahl auf der Landstraße 11. Durch Unbekannte wurde ein über 1100 Kilogramm schwerer Anbauverdichter eines Baggers entwendet. Die Schadenssumme liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per E-Mail an ...

