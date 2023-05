Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kupferkabel aus Lagerhalle gestohlen

Kall (ots)

Zwischen dem 8. und 16. Mai kam es in Kall in der Benzstraße zu mehreren Diebstählen in einer ehemaligen Fabrikationshalle.

Unbekannte verschafften sich vermutlich mit einem nachgemachten Schlüssel zum wiederholten Male Zutritt zu den leerstehenden Lagerräumen und entwendeten dort sämtliche Kupferkabel.

Bei den drei Einbrüchen konnten die Unbekannten mittlerweile mehr als eine Tonne Kupfer klauen.

Die Schadenssumme liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

