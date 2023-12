Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit alkoholisiertem Pedelec-Dieb

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 06.12.2023, kurz nach 07:30 Uhr parkte eine 53-jährige Autofahrerin in einen freien Parkplatz auf dem Festplatz ein. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 49-jährigen Pedelecfahrer mit welchem sie kollidierte. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Mann auf die Motorhaube und stieß mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des PKW, dabei zog er sich mehrere Prellungen am Bein, eine Schürfwunde am Ohr und eine Platzwunde an der Stirn zu. Bei dem 49-Jährigen wurde Atemalkoholgeruch festgestellt, darum wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 0,99 Promille. Das von ihm gefahrene Pedelec hatte der Mann am Tag zuvor von einem Fahrradhändler gestohlen, es wurde folglich sichergestellt. Nach der Unfallaufnahme wurde der Mann zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Dort entnahm ihm aufgrund der Atemalkoholkonzentration ein Arzt eine Blutprobe. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

