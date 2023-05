Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sitzgruppe des PWV zerstört

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte Täter haben sich an einer Sitzgruppe des Pfälzerwald-Vereins der Ortsgruppe Alsenz zu schaffen gemacht. Eine Sitzbank und ein Tisch, welche sich neben einem Feldweg oberhalb der B48 befinden, wurden beschädigt. Dies wurde am Samstag durch einen Verantwortlichen des Vereins mitgeteilt, nachdem er durch Spaziergänger darauf aufmerksam gemacht worden war. Wann sich die Tat ereignet hat, ist derzeit nicht näher bekannt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell