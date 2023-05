POL-PDKL: Unkrautentfernung löst Feuerwehreinsatz aus

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots) - In der Zeit vom 29.04.- bis zum 01.05.2023 wurde durch bislang unbekannte Täter ein Fenster der Kirche in Sippersfeld beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok ...

