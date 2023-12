POL-PDNW: (Freinsheim) - alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

(Weisenheim am Sand) (ots) - In der Zeit von 08.12.2023, 15.00 Uhr bis 09.12.2023, 17:45 Uhr wurde in Weisenheim am Sand, im Almenweg der Zaun der Kläranlage durch einen bislang unbekannten Pkw beschädigt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad ...

mehr