Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Einbruch in Schule

(Weisenheim am Sand) (ots)

In der Zeit von 08.12.2023, 16.00 Uhr bis 09.12.2023, 08.30 Uhr wurde in Weisenheim am Sand im Westring versucht in die Grundschule einzubrechen. Bislang unbekannte Täter versuchten an insgesamt 4 Türen einzubrechen, um in das Gebäude zu gelangen. Die Türen konnten jedoch nicht aufgehebelt werden. Es blieb somit beim Einbruchsversuch. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell