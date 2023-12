Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Versuchter Raub unter Jugendlichen

(Ellerstadt) (ots)

Am 08.12.2023 gegen 21.20 Uhr kam es in Ellerstadt an der Bahnhaltestelle Ost zu einem versuchten und einem vollendeten Raubdelikt. 3 bislang unbekannte Jugendliche sprachen an der Haltestelle den 14-jährigen Geschädigten und seine beiden Freunde an. Einer der Täter zerrte den Geschädigten auf einen nahegelegenen Fußweg und forderte die Jacke des Geschädigten. Die 3 Jugendlichen konnten sich den anderen 3 Jugendlichen entziehen und rannten davon. Der 13-jährige Freund des 14-jährigen Geschädigten wurde jedoch eingeholt. Die 3 Jugendlichen forderten Geld des 13-jährigen. Dieser übergab 1,20 EUR. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell