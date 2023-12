Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Einbruch in Einfamilienhaus

Deidesheim (ots)

Am 08.12.2023, in der Zeit zwischen 16:00 und 18:00 Uhr, kam es in Deidesheim, Bassermann-Jordan-Straße zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Demnach gelangte die unbekannte Täterschaft nach Einschlagen eines Kellerfensters in das Objekt. Im Haus wurden anschließend Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach ersten Feststellungen wurde Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

