LPI-G: Garageneinbruch

Altenburger Land (ots) - Altenburg: In der Heinrich-Heine-Straße drangen Unbekannte im Zeitraum vom 16.12.2022, 18:00 Uhr bis zum 17.12.2022, 01:30 Uhr gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus ein und brachen dort einen Kellerverschlag auf. In der Folge wurden aus dem Keller zwei Fahrräder entwendet, ein Pedelec sowie ein Mountainbike. Der entstandene Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

mehr