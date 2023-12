Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Peugeot beschädigt und anschließend geflüchtet

Weisenheim am Sand (ots)

Im Zeitraum vom 06.12.2023 ab 19:00 Uhr bis zum 07.12.2023 um 11:00 Uhr wurde ein, in der Gartenstraße in 67256 Weisenheim am Sand, geparkter PKW bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den geparkten Peugeot und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Heck des Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von 500EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

