Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Radfahrerin angefahren und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 07.12.2023 gegen 09:30 Uhr wurde eine 33-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad und ihrem auf dem Kindersitz befindlichen 3-jährigen Sohn die Seebacher Straße. Ein bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Elektrofahrzeuges bog von der Heinrich-Bärmann-Straße nach links in die Seebacher Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt der Radfahrerin. Die 33-Jährige wurde leicht am linken Knie touchierte, kam aber nicht zu Fall. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kennzeichen des Fahrzeuges ist nicht bekannt. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

