Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim: Zwei Tote nach Kapitalverbrechen in Neckarau

Mannheim (ots)

Nachdem die Polizei am frühen Montagmorgen gegen 02:00 Uhr über Notruf verständigt wurde, konnten in einer Wohnung im Neckarauer Waldweg ein 33-jähriger Mann und seine 36-jährige Ex-Lebensgefährtin tot aufgefunden werden. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim, haben unter Hinzuziehung der Zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg, die weiteren Ermittlungen wegen Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Die beiden zum Tatzeitpunkt in der Wohnung befindlichen gemeinsamen Kinder, ein zwei- sowie ein dreijähriger Junge, konnten wohlbehalten aufgefunden werden. Die 14-jährige Tochter befand sich zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung, ist aber ebenfalls wohlauf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Mann zunächst seine Ex-Lebensgefährtin und in der Folge sich selbst tötete. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde vor Ort aufgefunden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Dezernats für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim, insbesondere zu dem genauen Tatablauf, dem aktuellen Beziehungsstatus und dem Motiv, dauern derzeit an.

