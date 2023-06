Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bewohner überrascht Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Sonntag wurde in den frühen Morgenstunden ein Bewohner der Rastatter Straße von seltsamen Geräuschen an seiner Wohnungstüre geweckt. Als er gegen 4 Uhr der Ursache der Geräusche nachging, erblickte er durch den Türspion einen Mann, der sich am Schloss zu schaffen machte. Als der 33-Jährige dann bemerkte, wie sich der innen steckende Schlüssel zu drehen begann, hämmerte er gegen die Türe und der Einbrecher rannte davon. Der Täter war ungefähr 20 Jahre alt, von kräftiger Statur und trug schulterlange, dunkle Locken sowie ein weißes T-Shirt. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

