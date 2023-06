Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Jugendliche unweit der Haltestelle Tattersall angegriffen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Samstag, den 27.05.2023, randalierte um kurz vor 17 Uhr eine Gruppe junger Männer im Kaiserring in der Mannheimer Oststadt. Dabei schlugen sie gegen Scheiben und versuchten sich unbefugt Zutritt in ein Gebäude zu verschaffen. Als zwei Jugendliche dem Einhalt gebieten wollten, wurden sie von der Gruppe attackiert und mit Tritten und Schlägen sowie einer Glasflasche verletzt. Auf einen Mitarbeiter eines Hotels, der den Angegriffenen zur Hilfe eilte, prügelte man ebenfalls ein. Als die Polizei verständigt wurde, flüchteten die Täter in Richtung Tattersall. Die leicht Verletzten mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174331-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell