POL-OS: Osnabrück: 84-Jährige nach Zusammenstoß mit Fahrrad in Lebensgefahr - Verursacher flüchtete (Foto)

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 16 Uhr ereignete sich in der Johannisstraße, vor dem Edeka-Markt, ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 84-jährige Osnabrückerin verließ den Verbrauchermarkt, querte den Gehweg und betrat den unmittelbar angrenzenden Bussteig (D1). Dort wurde sie von einem Fahrradfahrer erfasst, der vom Neumarkt her ersten den Gehweg und dann den Bussteig befuhr. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen vor, sie schwebt in Lebensgefahr. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt um die Verletzte. Der Unfallverursacher verblieb noch kurz an der Unfallstelle, schloss sein Fahrrad an und flüchtete schließlich vom Unfallort.

Zum Unfallzeitpunkt war die Johannisstraße stark frequentiert. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können, melden sich bitte beim Verkehrsunfalldienst der Polizei unter 0541/327-2515.

Der flüchtige Unfallverursacher kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 25 bis 30 Jahre alt - ca. 170 cm groß - dunkle Hautfarbe - schwarze, gekräuselte, wenige Zentimeter lange Haare - Bart (etwas länger als 3-Tage-Bart) - weiße Jacke - blauer Rucksack

Das beigefügte Foto zeigt das zurückgelassene Fahrrad des Unfallflüchtigen.

