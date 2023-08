POL-OS: Holdorf/BAB1: Vier Verletzte nach Unfall auf A1

Fürstenau (ots) - Am Freitagabend fuhr ein unbekannter Fahrer eines hellen PKW gegen 17:45 Uhr gegen einen VW Tiguan, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "An den Schanzen" parkte. Der Autofahrer fuhr anschließend davon. Am VW entstand Sachschaden. Hinweise zu dem Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Kim ...

