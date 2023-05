Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230524.4 Lunden: Polizei ermittelt Fahrraddieb und sucht nun die Besitzer zweier Fahrräder

Lunden (ots)

Am Mittwoch, den 17.5.23 trafen Polizeibeamte auf einen Jugendlichen am Bahnhof an der Norbahnhofstraße, der offenkundig zuvor ein Fahrrad aus den dort vorhandenen Fahrradständern entwendet hatte. Der Jugendliche räumte ein, am Vortag das Rad genommen zu haben, ein zweites Rad ließ er zurück. Beide Fahrräder wurden sichergestellt und warten nun auf ihre Besitzer. Diebstahlsanzeigen sind bislang nicht eingegangen. Eigentümer, denen ein rotes Tourenrad der Marke Gudereit oder ein rot/silbernes Tourenrad der Marke KTM fehlen, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lunden unter 04882-4299890 zu melden.

