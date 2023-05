Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230524.3 Wesselburen: Polizei sucht Radfahrer, der als Zeuge eines Streites benötigt wird

Wesselburen (ots)

Am Montag, den 15.5.23 um 13:30 Uhr gerieten zwei Männer auf einem Parkplatz an der Dohrnstraße aneinander und lösten einen Polizeieinsatz aus. Zuvor soll einem der beiden Männer ein älterer Herr auf einem Fahrrad entgegengekommen sein. Diesem soll der Mann vor das Rad gesprungen sein, so dass der Radfahrer ausweichen musste. Der Radfahrer fuhr weiter, wird nun aber als Zeuge für die weiteren Ermitllungen benötigt. Es handelt sich um einen circa 70jährigen Mann mit grauen Haaren, er war zu diesem Zeitpunkt mit einem schwarzen Fahrrad und Fahrradkorb unterwegs. Dieser wird gebeten sich bei der Polizeistation Wesselburen unter 04833-448976 zu melden.

