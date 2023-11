Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ nach Festnahme in Untersuchungshaft ++ Amtsrichterin erlässt Haftbefehl gegen Tankstellenräuber nach zwei Taten ++ Tatverdächtiger fällt auch bei weiteren Einbrüchen und Diebstahlsdelikten auf

Lüneburg (ots)

++ nach Festnahme in Untersuchungshaft ++ Amtsrichterin erlässt Haftbefehl gegen Tankstellenräuber nach zwei Taten ++ Tankstellenmitarbeiter mit Messer bedroht um an Geld zu kommen ++ Tatverdächtiger fällt auch bei weiteren Einbrüchen und Diebstahlsdelikten auf ++

Lüneburg

Nach zwei Raubüberfällen auf Tankstellen in Lüneburg am 12. Und 19.11.23 erliess eine Haftrichterin des Amtsgerichts Lüneburg am heutigen Tage Untersuchungshaftbefehl gegen einen 41 Jahre alten dringend tatverdächtigen Mann aus der Region.

Der bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 41-Jährigen konnte von Einsatzkräften in der Nacht zum 20.11.23 nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt "Vor dem Neuen Tore" auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden. Der Mann hatte eine Scheibe eingeschlagen und diverse Alkoholika gegen 05:30 Uhr mitgehen lassen. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest, da diese auch tatverdächtig für den Raubüberfall auf eine Tankstelle in Lüneburg in den Nachmittagsstunden des 19.11.23 war (siehe auch Pressemitteilung v. 20.11.23).

Parallel ermittelt die Polizei wegen eines weiteren Einbruchs in einen Getränkemarkt in der Bleckeder Landstraße, der sich ebenfalls im Zeitraum vom 18. bis 20.11.23 ereignet hatte sowie eine Vielzahl von weiteren Eigentumsdelikten der jüngsten Vergangenheit in Lüneburg. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell