Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - "Einbrechender Räuber vorläufig festgenommen" ++ Woltersdorf - PKW überschlagen - Person unverletzt ++ Uelzen - erneut Scheibe mit Schachtdeckel eingeworfen ++

Lüneburg

Lüneburg - "Einbrechender Räuber vorläufig festgenommen" - Tankstellenmitarbeiter mit Messer bedroht um an Geld zu kommen - Tatverdächtiger fällt bei Einbruch in Getränkemarkt erneut auf

Einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 41-Jährigen konnte die Polizei in der Nacht zum 20.11.23 nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt "Vor dem Neuen Tore" auf frischer Tat vorläufig festnehmen. Der Mann hatte eine Scheibe eingeschlagen und diverse Alkoholika gegen 05:30 Uhr mitgehen lassen. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest, da dieser auch tatverdächtig für einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Lüneburg in den Nachmittagsstunden des 19.11.23 ist.

Am 19.11.2023 gegen 14:50 Uhr hatte ein Täter die Tankstelle in der Straße "Vor dem Bardowicker Tore" betreten, erst Kleinartikel gekauft und anschließend einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht bzw. ihn aufgefordert die Kasse zu öffnen. Bargeld in Höhe von einigen Euro aus der Kasse steckte er in einen mitgeführten Rucksack und entfernte sich in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen in der Folge ohne Erfolg.

Für diesen Tankstellenraub sowie für einen ähnlichen Raub auf Tankstelle vom 12.11.23 in Lüneburg (siehe Pressemitteilung v. 13.11.23) ist der 41-Jährige dringend tatverdächtig. Parallel ermittelt die Polizei wegen eines weiteren Einbruchs in einen Getränkemarkt in der Bleckeder Landstraße, der sich ebenfalls im Zeitraum vom 18. bis 20.11.23 ereignet hatte. Auch hier wurden Zigaretten und Alkohol mitgenommen.

Lüneburg - Küchenbrand in Hochhausgebäude - Öl auf dem Herd als Ursache - einigen tausend Euro Schaden

Zu einem größeren Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeieinsatz kam es in den Abendstunden des 19.11.23 im Erdgeschoss eines Hochhauses im Stadtteil Kaltenmoor. Gegen 19:45 Uhr geriet die Küche einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus (mit gut 100 gemeldeten Bewohnern) in der Alfred-Delp-Straße in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes auf weitere Wohnungen verhindern. Keiner der Bewohner wurde durch das Feuer verletzt. Lediglich ein später eingetroffener 62-Jähriger wurde durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Ursächlich für das Feuer war vermutlich ausgelaufenen Öl auf dem heißen Herd.

Lüneburg - E - Scooter entwendet

Im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 16:45 Uhr wurde am 19.11.2023 durch einen derzeit unbekannten Täter in der Straße "Rote Straße" ein dort befindlicher, angeschlossener E-Scooter im Wert von gut 200 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Kellerraum

In der Nacht vom 18.11.2023 auf den 19.11.2023 verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Kellerraum in der Straße "Auf der Höhe". Dort entwendete er diverse Lebensmittel, zwei Kleidungsstücke und eine Kreissäge im Gesamtwert von ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Deutsch Evern - Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum vom 17.11.2023 bis zum 19.11.2023 hebelte ein bislang unbekannter Täter den Glaseinsatz der Terrassentür eines Wohnhauses in der Straße "An der Ilmenau" heraus. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Wertgegenstände in Höhe von einigen tausend Euro. Die Ermittlungen zu dem Täter und dem detaillierten Diebesgut dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Soderstorf - Scheune und Container aufgebrochen

Eine Scheune sowie einen Container brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 18. Und 20.11.23 im Rehrhofer Weg bzw. im Steinbecker Weg auf. In beiden Fällen wurden Vorhängeschlösser zerstört. Die Täter erbeuteten eine Werkmaschine Bomag Stamper, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - PKW beschädigt und entfernt

Am 19.11.2023 zwischen 11:20 Uhr und 12:55 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter PKW-Fahrer auf einem Parkplatz im Plater Weg einen dort abgestellten VW Passat. Anschließend entfernte sich der PKW-Fahrer in unbekannte Richtung, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren 100 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Woltersdorf - PKW überschlagen - Person unverletzt

Am 19.11.2023 gegen 19:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Skoda FABIA die L259 aus der Ortschaft Putball kommend in Richtung Lichtenberg. Dabei kreuzten mehrere Rehe die Fahrbahn, sodass er auswich und von der Fahrbahn abkam. Auf einem angrenzenden Feld überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird auf mehrere 1000 Euro geschätzt.

Lemgow/ Lübbow - Geschwindigkeits- und Handyverstöße geahndet

Im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr führte die Polizei auf der L260 auf Höhe der Ortschaft Trabuhn eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei wurden insgesamt drei Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 80 km/h lag der Höchstwert bei 107 km/h. Kurze Zeit vorher wurden in der Ortschaft Lübbow bei Verkehrskontrollen zwei Fahrer, die das Handy am Steuer nutzten festgestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Container von Autohaus aufgebrochen - Sommerreifen abtransportiert

Den Lagercontainer auf einem umzäunten Betriebsgelände eines Autohauses "Am Funkturm" brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 18. und 20.11.23 auf. Die Täter konnten diverse Sommerräder von Gebrauchtwagen abtransportieren, so dass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - mit Gegenstand Passanten leicht verletzt - Polizei ermittelt zu den Hintergründen

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verletzte ein Unbekannter in den späten Abendstunden des 19.11.23 einen 18-Jährigen beim Vorbeigehen in einem Park an der Ilmenau. Nach Angaben des Heranwachsenden war ihm der Unbekannte gegen 21:00 Uhr auf dem Gehweg im Lessing-Gymnasium/Brücke zur Lüneburger Straße entgegengekommen und verletzte ihn vermutlich mit einem Gegenstand leicht am Oberkörper. Der Mann verschwand dann in Richtung Birkenallee. Der 18-Jährige erlitt einen kleineren sog. "Cut". Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - erneut Scheibe mit Schachtdeckel eingeworfen

Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Tage warfen Unbekannte in der Nacht zum 20.11.23 die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Lüneburger Straße ein. Dabei wurde wieder ein massiver Schachtdeckel genutzt, so dass ein Sachschaden von gut 5.000 Euro entstand. Bereits in der Nacht zum 16.11.23 (siehe auch Pressemitteilung v. 16.11.23) kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Suhlendorf - Diesel abgezapft - Dieseldiebstahl aus drei Fahrzeugen

Im Zeitraum vom 17.11.2023 bis zum 19.11.2023 wurden in der Ortschaft Kölau die Tankdeckel von drei Sattelzugmaschinen aufgehebelt. Anschließend wurde auf derzeit unbekannte Art und Weise Diesel abgepumpt und entwendet. Der Wert des Kraftstoffes beträgt ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Himbergen - mit geparktem Pkw kollidiert - Kraftradfahrer 125ccm leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 17 Jahre alter Kraftradfahrer 125ccm in den Morgenstunden des 20.11.23 in der Göhrdestraße. Der Jugendliche hatte gegen 06:20 Uhr auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle verloren und stieß gegen einen geparkten Pkw Mitsubishi. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.300 Euro. Der junge Mann wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht.

